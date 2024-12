Oasport.it - Tiro a segno: Europei a 10m 2025, ufficiali le date della kermesse di Osijek

Dopo aver di fatto completato un 2024 intensissimo e ricco di appuntamenti, che ha vissuto il suo culmine nelle Olimpiadi di Parigi, ilinternazionale ora guarda ale in particolare ai primi appuntamenti dell’anno.Il focus, a livello continentale, è suglia 10m: appuntamento di solito molto attenzionato, anche perché i contest ad aria compressa oltre alle gare individuali annoverano anche quelle di Mixed Team che sono ormai un’acclarata specialità olimpica sia per la pistola sia per la carabina.La rassegna europea nelsi terrà a, in Croazia, in uno dei poligoni più iconicidisciplina, vista la sua grande tradizione nell’ospitare gare internazionali di tutti i tipi.Le, che comprenderanno anche la rassegna juniores, sono state indicate dal 1° al 13 marzo, con in particolare la settimana dal 7 al 13 marzo che sarà dedicata ai senior, i quali avranno la chance di inaugurare con podi e medaglie un quadriennio che punterà dritto verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.