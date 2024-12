Si sente male mentre si trova a cena fuori con la famiglia quindi la corsa in ospedale; il decesso Tragedia domenica sera Silvia aveva solo 40 anni Sconvolta la comunità di Alatri dove viveva

Leggi su Dayitalianews.com

ad: muore improvvisamente la giovane mammaLicocciUnaimmensa ha scosso la cittadina dinella primadi dicembre. La giovane mammaLicocci, di appena 40, residente nella frazione di Monte San Marino, ha avuto un maloreera acon la.Trasporto inLa donna è stata immediatamente portata all’di Frosinone,purtroppo non ce l’ha fatta ed è sopraggiunto il. Al momento, le cause della sua morte restano sconosciute, e si spera che l’autopsia possa fare luce su quanto accaduto.in luttoLa notizia della sua morte improvvisa ha profondamente colpito ladi. Numerosi sono stati i messaggi sui social media per ricordare, descritta da tutti come una mamma sempre sorridente e una grande tifosa del Frosinone calcio.