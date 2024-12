Linkiesta.it - Scoprire Santa Massenza nella Notte degli Alambicchi Accesi

Immaginate unad’inverno in una vallata trentina. Il freddo che gela il naso e amplifica il rumore dei passi tra le vie, sullo sfondo di un borbottio indistinto, mescolato al sobbollire delle caldaie. Sbuffi di vapore. Dietro le finestre appannate, alla luce calda, si distilla. E si va avanti tutta la, perché le vinacce sono arrivate e non si può sprecare neanche un minuto, finché non finiscono, al ritmo del sole che sale e che scende.È una storia di generazioni questa, a, piccolo borgo della Valle dei Laghi in provincia di Trento, dove ogni anno il rituale di quella distillazione notturna, la cosiddetta “cotta di ventiquattr’ore”, viene rievocato attraverso un evento che porta i visitatori a spasso tra le distillerie, accompagnati da attori che recitando li guidano attraverso la magia della grappa.