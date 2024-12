Dilei.it - Sanremo 2025, Codacons vuole vedere i testi: “I rapper ritirino brani sessisti e violenti”

Leggi su Dilei.it

Mancano poco più di due mesi all’avvio di, ma le polemiche cominciano ad imperversare. Dopo la lista dei big in gara diffusa da Carlo Conti, ilha infatti chiesto di visionare in anteprima iche saranno presentati all’Ariston, rivolgendo un appello aiFedez, Tony Effe ed Emis Killa affinchéle canzoni pubblicate in passato e contenenti versi.Festival di, ilchiede diLa marcia di avvicinamento al Festival diè stata sempre segnata da curiosità e polemiche, e l’edizionenon sembra far eccezione. Alla luce della lista dei big in gara condivisa da Carlo Conti, ilha infatti chiesto di poter visionare idelle canzoni: ”Dopo il ‘pasticcio’ combinato da Carlo Conti e dalla Rai, che proprio nel momento in cui in Italia si è avviata una lotta serrata a femminicidi, violenza di genere e bullismo hanno inserito nel cast diartisti i cuisono stati caratterizzati da insulti alle donne e frasi violente, abbiamo deciso di scrivere a tutti i cantanti che parteciperanno al prossimo Festival, allo scopo di visionare in anteprima idelle canzoni in gara e valutare e segnalare la presenza di possibili contenuti pericolosi” si legge in una nota diffusa dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.