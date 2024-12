Lanazione.it - Sagginale, forza e cuore. Barberino Tavarnelle show

Leggi su Lanazione.it

Nel girone D ilè la squadra del giorno: disputa una grande prova e batte fra le mura amiche 3-1 l’Aglianese. Subito vantaggio ospite al 12’ con Benedetto, poi il pareggio dei mugellani al 23’ con Susini. Il vantaggio delarriva al 38’ con autogol del portiere Nigro, sorpreso da un tiro da 40 metri. Nel secondo tempo al 77’ chiude la partita Dreoni trasformando un rigore. Ilera in campo con il nuovo acquisto Casini Benvenuti, attaccante, che rientra in società dopo un breve periodo alla Mattagnanese in serie B di calcio a 5. Il San Godenzo cade 2-1 a Quarrata confermando la striscia negativa in trasferta. La partita ha avuto una lunga sospensione causa dell’infortunio a un giocatore. Il San Godenzo perdeva 2-0 alla fine del primo tempo; nella ripresa accorcia le distanze Vallaj.