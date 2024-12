Gamberorosso.it - Roma è strapiena di raviolerie cinesi: ecco le migliori secondo il Gambero Rosso

Dopo il tramonto del poké, ai raviolistanno vivendo un momento d'oro nel panorama delle cucine internazionali. Scordatevi gli arredi kitsch, lanterne rosse e menu all-you-can-eat, i ristoranti di cucina cinese ahanno alzato di molto l'asticella della qualità. Ma la passione per i raviolinella capitale è un fenomeno che sta occupando sempre più spazio. Differenti dai gyoza giapponesi, i classici e più delicati raviolijiaozi sono,la leggenda, l'invenzione di un savio di medicina tradizionale cinese, Zhang Zhongjin, nell'epoca della Dinastia Han (206 a.C - 220 d.C). I primissimi ravioli nascono come "medicina" per curare la popolazione del suo villaggio che, a causa del freddo, soffriva di congelamento, soprattutto intorno alle orecchie. Il saggio Zhang ha stufato carne di agnello, peperoni neri ed erbe medicinali, li ha sminuzzati e poi avvolto l'insieme in ritagli di pasta piegando i fagottini a forma di piccole orecchie prima di bollirli.