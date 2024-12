Tvplay.it - Ranieri lo vuole alla Roma: il primo colpo arriva dal Milan

Claudiosta già pensando a come rinforzare la suaa gennaio: ilpuòre daldi CardinaleI giallorossi hanno bisogno di un intervento massiccio sul mercato per rialzare la testa dopo un inizio difficilissimo. C’è un profilo che gioca nel Diavolo che può fare al caso di. le condizioni economiche sono vantaggiose.lo: ildal(TvPlay – ANSA) Ilrinforzo che servedi Claudioè un esterno destro. Si perché il solo Celik non può bastare, soprattutto se come sembra da queste prime uscite anche il tecnico testaccino continuerà ad insistere sulla difesa a 3. Saud Abdulhamid non ha convinto in questi mesi e Sangaré è ancora troppo acerbo per dire la sua in Serie A. Serve un giocatore di gamba e di sicuro affidamento, così come richiesto dal futuro dirigente dei Friedkin.