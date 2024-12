Puntomagazine.it - Rangers Qualiano conquistano la vittoria contro l’Alt. Marano

Leggi su Puntomagazine.it

Nella decima giornata di campionato di prima categoria ihanno affrontato in trasferta gli Alt.vincendo il matchSabato 30 novembre alle ore 18, 30 al Campo Grillo si è disputata una combattuta partita tra i, giocatori in trasferta, e gli Alt.sono scesi in campo ed hanno affrontato la gara consapevoli di numerose assenze, tra cui quella del capitano, colpito da un attacco influenzale. Oltre ad esso, mancavano all’appello altri otto titolari della rosa.Nonostante la mancata presenza, i giocatori hanno giocato un onesta partita dimostrando completamente le loro qualità e le loro competenze.Dopo un inizio di gara con una lunga fase di studio tra le due compagnie calcistiche, ihanno, nel bel mezzo del match, alzato il ritmo e sfiorato più volte il vantaggio.