Lanazione.it - Poker del Luco. L’Ovest si rialza

Girone A Urbino Taccola-Firenze Ovest 0-1. Dopo due sconfitte di filatorna a vincere con Marghi. Marginone-Cubino 2-1. Il Cubino di Bonciani non riesce ad agguantare il pareggio. I gol: Cortesi, Battistoni e poi Chiesi. Girone B C.S. Lebowski-Massa Valpiana 0-0. Il Lebowski sembra aver smarrito la via del gol. Niente da fare per Calbi, Ciancaleoni (colpito un palo) e Diaby, la porta di Sannino è rimasta intatta . Ginestra Fiorentina-Saline 0-1. Un Saline più determinato con Fabbri vince di misura. Serio infortunio al capitato a Giulio Mannini della Ginestra. Espulso dalla panchina Samuele Geri. Cerbaia-Armando Picchi 1-0. Grazie al gol di Orsolini (20’) il Cerbaia torna a brindare a spese di un ottimo Armando Picchi conservando il posto in zona play off. Girone C Sansovino-Fiesole 1-1.