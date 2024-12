Bubinoblog - PALINSESTI 8-14 DICEMBRE 2024: OCEANIA, LO SHOW DI BOCELLI, CROZZA GIÀ IN REPLICA

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dall'8 al 14Rai1D: Vincenzo Malinconico 2 (2/4) 1°TvL: L'Amica Geniale 4 (5/5) 1°TvM: Libera (4/4) 1°TvM:1°TvG: Don Matteo 14 (8/10) 1°TvV: The Voice Kids (5/6)S: Ballando Con Le Stelle (11/12)Canale 5D: Tradimento 1°TvL: Grande FratelloM: Top Gun: MaverickM: Andrea30: The Celebration (1/2) newG: Endless Love 1°TvV: Il Patriarca 2 (5/6) 1°TvS: Il Volo: Tutti per Uno (3/3) RAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai2D: 9-1-1 + 911: Lone Star 1°TvL: RaiDuo Con Ale & Franz (3/5)M: Belve (4/5)M: Finché C'è Prosecco C'è Speranza 1°TvG: L'uomo dei GhiacciV: Blackout Love 1°TvS: S.W.A.T. (4/6) 1°TvItalia 1D: Le IeneL: Attacco al Potere: Paris Has Fallen (2/4) 1°TvM: La Banda dei Babbi NataleM: Operazione 6/12: Attacco al PresidenteG: Odio l'EstateV: Le StregheS: Sonic 2: Il FilmAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai3D: ReportL: Lo Stato delle CoseM: Amore CriminaleM: Chi l'ha Visto?G: Splendida CorniceV: FarWestS: Sapiens: Un Solo PianetaRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: È Sempre CartabiancaM: Furo dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: Il Ragazzo di CampagnaAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLa7D: Tra Le NuvoleL: La Torre di BabeleM: DiMartedìM: Una Giornata ParticolareG: PiazzapulitaV: Propaganda LiveS: In Altre ParoleLa7DD: Miss MarpleL: BullM: JoséphineM: The WomenG: Un Tirchio Quasi PerfettoV: La Mia Amica Speciale 2S: JosephineAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneTv8D: TwilightL: Gialappa(8/8)M: Un Natale all'AltezzaM: Borussia Dortmund-BarcellonaG: Rangers-TottenhamV: SpectreS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che FaL: Little Big Italy 1°TvM: Nove Comedy ClubM: La Corrida (6/8)G: Il Contadino Cerca Moglie (8/8)V: I Migliori Fratelli diS: Chi ha Ucciso Michael Jackson?Altre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLegenda1°Tv = prima visione1°Tv free = prima visione in chiaronew = nuova stagione, edizione o trasmissioneR = replica