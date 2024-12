Ilfattoquotidiano.it - Orso goloso si intrufola in un supermercato e lo tiene sotto scacco per due giorni: “Nessuno poteva entrare, ha mangiato di tutto” – VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unha trasformato undi Akita, nel nord-est del Giappone, in un insolito campo di battaglia. L’animale, dopo essersi introdotto nel negozio e aver ferito un dipendente, lo ha tenutoper due, banchettando con carne e impedendo a chiunque diè iniziato sabato 30 novembre, quando l’, lungo circa un metro, è entrato nelItoku Tsuchizaki Minato mentre i dipendenti si preparavano all’apertura. L’animale ha aggredito un uomo di 47 anni, ferendolo alla testa e al volto: fortunatamente, un collega è riuscito a metterlo in salvo, mentre l’si aggirava ancora nei paraggi.Ilè stato evacuato, ma l’è rimasto all’interno, dove ha devastato il reparto macelleria, mandando in frantumi vasi nel reparto fiori e danneggiando gli scaffali.