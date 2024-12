Ilfattoquotidiano.it - Open, chiesto in aula il rinvio a giudizio per Renzi e il “giglio magico”. Il pm: “Ha confuso l’essere parlamentare con l’intangibilità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I pm di Firenze Luca Turco e Antonino Nastasi hanno confermato la richiesta diper Matteoe altre dieci persone, nelle conclusioni formulate al termine dell’udienza preliminare del processo sulla fondazione. Oltre asono imputati tutti i componenti del cosiddetto ““, la cerchia più ristretta del leader di Italia viva: gli ex ministri Maria Elena Boschi e Luca Lotti, l’avvocato Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. Tutti sono accusati di finanziamento illecito al Partito democratico: secondo l’accusa, infatti,rappresentava di fatto l’articolazione giuridica della correnteana del Pd, e tra il 2012 e il 2018 ha ricevuto “in violazione della normativa” circa 3,5 milioni di euro, spesi – almeno in parte – per sostenere direttamente l’attività politica dell’ex segretario.