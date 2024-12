Ilgiorno.it - “Nessuno si salva da solo”, cresce la schiera dei donatori: sostegno a 270 famiglie

Pavia, 2 dicembre 2024 – Nato durante la pandemia per aiutare le persone che non potevano lavorare e si trovavano in condizioni difficili, il progetto di solidarietà collettiva e continuativa “sida” prosegue anche ora e si rilancia. “Perché – come sostengono i– dopo il Covid le difficoltà non sono finite, anzi sono aumentate, a causa della guerra in Ucraina e al carovita”. Sempre identica la formula, una sorta di patrimoniale dal basso, come l’ha chiamata Gad Lerner complimentandosi, in cui pensionati e dipendenti che hanno un reddito garantito, si autotassano devolvendo una percentuale a loro scelta per le persone o leche faticano ad arrivare alla fine del mese. Dal maggio 2020 ad oggi sono stati 353 i, 320mila gli euro raccolti e 270 lee le attività sostenute.