Morto Stefano Coccia, lacrime per il super tifoso dal cuore d’oro

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 2 dicembre 2024 – Lutto per la morte di, figura amatissima nella comunità e nella tifoseria sambenedettese, scomparso nella notte tra domenica e lunedì all’età di 54 anni.si è spento all’ospedale di Civitanova Marche: era stato trasferito dal centro di riabilitazione Santodi Porto Potenza Picena dove era stato ricoverato per migliorare le sue condizioni di salute dopo un grave incidente stradale che lo aveva visto coinvolto a febbraio. L’incidente, avvenuto a Napoli, città dove vive sua figlia Annalisa, aveva lasciatoin condizioni critiche. Da quel drammatico evento, purtroppo, non era più riuscito a riprendersi. Nei mesi scorsi, era stato trasferito al centro di riabilitazione di Porto Potenza nella speranza di poter iniziare un percorso di miglioramento.