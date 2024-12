Tg24.sky.it - Milano, chiesti arresti domiciliari per Basciano: “Pericoloso per Codegoni”

Leggi su Tg24.sky.it

La procura di, alla scadenza dei dieci giorni per fare ricorso, ha fatto appello al tribunale del Riesame chiedendo gliil deejay Alessandro- arrestato e subito scarcerato per stalking - perché c'è il rischio concreto che "possa commettere atti persecutori" nei confronti dell'ex compagna Sophie, l'influencer che lo ha denunciato nel dicembre 2023.Nell'impugnazione, l'aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa hanno chiesto per il 35enne gli, dopo che la scorsa settimana la 23enne, nelle nuove indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, era stata ascoltata dagli inquirenti e aveva confermato le accuse e la sua paura.