Lanazione.it - Mercato ittico, piano per il rilancio. Approvati i lavori di riqualificazione

Un progetto da 375mila euro per riqualificare ildel pesce e l’area demaniale esterna destinata all’approdo dei pescherecci. È quanto approvato nei giorni scorsi dal Comune di Lerici, con l’obiettivo di intercettare i fondi del bando lanciato da Regione Liguria con i denari del Fondo europeo per gli Affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura. Il progetto di valorizzazione delcoperto così come dell’area esterna di Calata Mazzini fa parte di un più ampio disegno di valorizzazione dell’area che ha già portato nei mesi scorsi l’amministrazione comunale a modificare il regolamento delinerente il rilascio delle concessioni per stalli all’interno delcoperto e ormeggi in banchina. Il progetto, realizzato dagli uffici comunale e valutato 375.000,94 euro, prevede lainterna deldel pesce attraverso la realizzazione di un bagno per i dipendenti, l’installazione di un sistema di condizionamento interno, l’installazione di Vta, ed anche la modifica dei serramenti di accesso al locale: da porte finestre a battente a porte finestre scorrevoli.