Marotta | Napoli favorito per lo scudetto Bove momento di unità

Giuseppeha parlato a margine del Gran Galà del Calcio 2024. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate in merito a vari temi legati all’Inter.IL PUNTO – Così Giuseppein zona mista sul malore accaduto a Edoardoin Fiorentina-Inter: «Direi che è stato undi grande ansia, lo abbiamo vissuto con grande patema d’animo, c’era grande preoccupazione. Poi come ho detto ieri il mondo del calcio dimostra di essere unito, le squadre hanno deciso di non giocare, dopodiché oggi le notizie sono positive, speriamo di poter catalogare questo episodio drammatico, ma da un certo punto di vista fortunato».sulla stagione dell’InterSULL’ANNATA – Cosìsull’inizio di stagione dell’Inter: «Abbiamo un ruolino di marcia soddisfacente, in campionato e Champions stiamo facendo bene.