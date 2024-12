Game-experience.it - Kingdom Come: Deliverance 2 si mostra in un nuovo video gameplay di 43 minuti

È stato pubblicato undi2, dedicato nello specifico ai primi 43del gioco. Grazie a questoè possibile avere sostanzialmente un’ulteriore conferma dell’ambizione del progetto, un titolo che punta a ridefinire gli standard dei giochi di ruolo medievali.Ildiè pubblicato da IGN USA e si apre con un intenso assedio, offrendo un inizio drammatico e cinematografico che cattura immediatamente l’attenzione dei giocatori. Il protagonista, ferito da una freccia, riflette sugli eventi che lo hanno portato a questa situazione, un espediente narrativo decisamente intelligente per introdurre sia la trama che le meccaniche di gioco in particolar modo ai giocatori che non hanno giocato il primo capitolo.Aggiungiamo inoltre che ilinclude tutta una serie di sezioni tutorial che aiutano a familiarizzare con il sistema di combattimento in prima persona, uno degli elementi distintivi della serie.