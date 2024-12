Istat a ottobre 2024 il tasso di disoccupazione è sceso al 58 per cento

Lettera43.it - Istat, a ottobre 2024 il tasso di disoccupazione è sceso al 5,8 per cento

, rispetto al mese precedente, sono aumentati occupati e inattivi a fronte della diminuzione dei disoccupati. L’ha certificato l’, spiegando che la crescita dell’occupazione (+0,2 per, pari a +47 mila unità) ha coinvolto gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e chi ha almeno 50 anni di età. Ildi occupazione è così salito al 62,5 per(+0,1 punti), mentre quello dial 5,8 per(-0,2 punti). Giù anche il dato giovanile, che è calato di 1,1 punti e ha raggiunto il 17,7 per. Il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito del 3,8 per, pari a -58 mila unità, per uomini e donne e per tutte le classi d’età.Gli occupati disono superiori a quelli di2023 dell’1,5 perConfrontando il trimestre agosto-con quello precedente (maggio-luglio), si è registrato un incremento nel numero di occupati dello 0,5 per(pari a +121 mila unità).