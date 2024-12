Formiche.net - Ingovernabilità e speculazione. Ecco cosa rischia la Francia secondo Darnis

Leggi su Formiche.net

E adesso? Sì, è legittimo chiederselo. Ma soprattutto è verosimile che insi creerà “una situazione di” che avrà come conseguenza un’ulteriore “indebolimento dell’Europa”. In una congiuntura complessa e delicatissima, specie sul piano geopolitico. Jean Pierre, professore di Storia contemporanea alla Luiss di Roma e di Storia delle relazioni italo-francesi all’Università di Nizza, su Formiche.net, ragiona a caldo sulla crisi di governo francese che, come componente di una tempesta perfetta, viaggia in parallelo con le grandi incognite che si allungano sulla Germania.Dopo l’annuncio del premier Michel Barnier, di ricorrere all’articolo 49.3 della costituzione per adottare il bilancio sul welfare, la France Insoumise (Lfi) di Jean Luc Mélenchon ha annunciato come previsto una “mozione di censura” (sfiducia) contro il governo.