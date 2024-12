Gamberorosso.it - Il vino italiano alla conquista di LinkedIn. Mezzacorona è la cantina più digital

Leggi su Gamberorosso.it

Aumento della fan base e degli eventi in presenza, consolidamento di Instagram, ascesa ditra i social media, buona comunicazione sugli abbinamenti cibo-ma calo della qualità e quantità delle informazioni disponibili sui siti ed e-commerce ancora poco evoluto. Non c'è da esultare se si osserva il rapporto delle grandi cantine con il web. L'edizione numero 11 della ricerca Il gustoe del, curata da Omnicom PR Group Italia sulla presenza online delle prime 25 aziende vinicole italiane per fatturato (stilata da Mediobanca), evidenzia qualche miglioramento, svela alcune tendenze in crescita come quella sui vini dealcolati, ma testimonia ancora il lavoro che c'è da fare per il futuro. Nella classifica (nel grafico in basso), conferme per la trentina, poi due toscane: Marchesi Antinori e Tenute Piccini.