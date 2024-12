Quotidiano.net - Il politologo Parsi: “Infiltrazioni russe ad Est. Le elezioni sono a rischio”

Roma, 2 dicembre 2024 – Ucraina, Romania e Georgia, tre Paesi infiltrati dalla Russia, tre sfide per una Ue che deve essere pronta a lottare per la sua democrazia. Vittorio Emanuele, professore di relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano e direttore dell’Alta scuola di economia e relazioni internazionali, ha spiegato quale sia il fil rouge che lega questi tre Paesi: l’ombra mortale di Mosca. TOPSHOT - Protesters clash with police during a demonstration against the government's decision to delay European Union membership talks amid a post-election crisis, outside the Georgia Parliament in Tbilisi, early on December 1, 2024. The Black Sea nation has been rocked by turmoil since the ruling Georgian Dream party claimed victory in an October 26 parliamentary election that the pro-European opposition said was fraudulent.