Il Futurismo torna a Roma | la mostra celebra i suoi geni visionari attualità e vis avveniristica dell’avanguardia

«Questa volta non si può dire che non ci abbiate visto arrivare.». Con questa ironica apertura, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dato il via alla presentazione della“Il Tempo del”, che dal 3 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 trasformerà la Galleria Nazionale d’Arte Moderna diin un vibrante omaggio al movimento futurista. Un evento attesissimo chegli 80 anni dalla scomparsa del fondatore del, Filippo Tommaso Marinetti, e che promette di riscrivere il modo in cui guardiamo a questo capitolo straordinario della nostra storia culturale.Unache ci rende orgogliosi di essere italiani: “Motivo di coesione nazionale”Citando Umberto Boccioni, Giuli ha scherzato: «Siamo stati preceduti da una sana Rissa in Galleria», alludendo alle polemiche che hanno accompagnato la preparazione dell’evento.