Giovanili Pisa, bene il settore femminile, maschietti sottotono

, 2 dicembre 2024 - Il weekend appena trascorso ha regalato emozioni contrastanti per ilgiovanile delSporting Club. Tra vittorie incoraggianti e sconfitte amare, sia il comparto maschile che quellohanno vissuto momenti di rilievo e difficoltà.maschile. Si comincia con la Primavera di mister Matteo Innocenti che ha subito una battuta d'arresto contro il Napoli, perdendo 2-1 in casa e scivolando al settimo posto in classifica. Una gara iniziata con entusiasmo, grazie al vantaggio firmato da Pucci al 23’, ma compromessa dall'espulsione di Baldacci al 36’. In inferiorità numerica, i nerazzurri hanno ceduto al pareggio del Napoli al 46’ con Ballabile e al gol decisivo di Malasomma all’81’. Nonostante l'impegno, la squadra paga l’assenza di Ferrari, convocato in prima squadra da Filippo Inzaghi.