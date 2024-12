Ilgiorno.it - Garlasco, ladri tagliano la cassaforte con un flessibile: bottino in gioielli per 20mila euro

(Pavia), 2 dicembre 2024 - Questa volta ilè ingente,d'oro per un valore di almeno. Il furto è stato messo a segno in un'abitazione in via don Giuseppe Gennaro a, nel pomeriggio di ieri, domenica 1 dicembre, approfittando dell'assenza dei proprietari, usciti per solo un'ora circa, tra le 16.30 e le 17.30. Anche se nel poco tempo a disposizione, i malviventi, dopo essere entrati nella casa forzando la porta d'ingresso, hanno trovato la. Ed erano attrezzati con anche un, con cui hanno tagliato e aperto la, che conteneva il. Quando i padroni di casa sono rientrati hanno trovato la porta aperta e tutto a soqquadro, chiamando subito i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano.