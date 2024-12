Inter-news.it - FIFPro, la lista dei migliori 26 dell’anno: spicca l’assenza di Lautaro Martinez!

La, Federazione Internazionale dei calciatori professionisti, ha comunicato i nominativi dei 26 candidati al Best 11 del 2024:di, che ricalca quanto già visto per i “The Best FIFA Football Awards”.LA NOTIZIA – Laha reso nota ladei 26 calciatori candidati a comporre la Best 11 del 2024, ma quello cheè chi non compare nell’elenco, ossia. Il calciatore dell’Inter, nonostante abbia vinto da protagonista la Serie A, la Supercoppa italiana e la Copa América, non è stato indicato tra i26 giocatorisolare. Un’ulteriore “particolarità” che stupisce e lascia senza parole, oltretutto considerando quello che era già accaduto in occasione della comunicazione dei nominativi dei candidati ai “The Best FIFA Football Awards”.