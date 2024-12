Donnapop.it - Ex insegnante di Amici fa una confessione shock: un tumore al seno, per questo è scomparsa dalla tv

Leggi su Donnapop.it

Una ex insegnate didi Maria De Filippi ha fatto di recente unasulla sua salute: la docente ha avuto unale permotivo ha scelto di allontanarsitelevisione.Stiamo parlando di Maura Paparo, che proprio negli ultimi giorni è stata ospite a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. Nello studio della trasmissione ha parlato di come ha affrontato la malattia e della determinazione con la quale ha comunque perseguito tutti i suoi obiettivi. View this post on InstagramA post shared by Verissimo (@verissimotv)Exdiconfessa di aver avuto unalL’exdiha parlato della sua passione per la danza, dell’amore per sua figlia Carolina e di molto altro. Tutto, in qualche modo, le ha dato la forza di affrontare la malattia.