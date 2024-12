Terzotemponapoli.com - Empoli-Fiorentina, Corsi disposto al rinvio

Leggi su Terzotemponapoli.com

sarà uno dei match di Coppa Italia di Mercoledì prossimo. La vicenda di Edoardo Bove ha impressionato anche i corregionali di. La società azzurra, qualora lo si richiedesse, sarebbero disposti a rinviare il derby di Coppa Italia., il malore di Bove ha impressionato anche gli azzurri diTra i temi direttamente collegati al malore rimediato da Edoardo Bove durante la partita di ieri sera trae Inter c’è anche la possibilità che venga rinviata pure la partita di Coppa Italia che vede i viola opposti all’, in programma per questo mercoledì sera alle ore 21 allo stadio Franchi (qui i dettagli).Le dichiarazioni diSulla situazione in via di continuo cambiamento, si è espresso Fabrizio, presidente dell’, ai microfoni di Radio Bruno: “Quanto accaduto a Bove è stata una cosa davvero scioccante: noi ci siamo attivati subito per avere notizie.