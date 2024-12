Elezioni comunali | Burrini è il nuovo sindaco di Nettuno Lo Fazio vince ad Anzio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 dicembre 2024 – I cittadini hanno scelto: si è concluso oggi il ballottaggio per l’elezione dei nuovi sindaci di. Con oltre il 57% delle preferenze Nicolaè stato elettodi, mentre adAurelio Loè il, con oltre il 55% delle preferenze. In entrambi i Comuni ha vinto quindi il centrosinistra., candidato del Pd e sostenuto dalle due liste civichee Leali a, con il 57,66% dei voti, ha vinto contro il candidato di centrodestra Daniele Maggiore (42,34%). Losostenuto dal Pd, M5S e quattro liste civiche con il 55,25% ha sconfitto al secondo turno Stefano Bertolini.Entrambi i nuovi sindaci si trovano ora ad affrontare delle sfide complesse. I due Comuni, infatti, erano stati sciolti per mafia e dal 2022 era stato decretato il commissariamento.