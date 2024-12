Ilfattoquotidiano.it - Edoardo Bove, cosa sappiamo sul suo arresto cardiaco. L’aritmologo: “La torsione di punta è un evento fugace”

Sulle cause del malore occorso in campo al centrocampista della Fiorentinanon esiste al momento una versione ufficiale. Circolano ipotesi non confermate sulle possibili origini dell’. La prima diagnosi parlava di aritmia per “di”. Le prime ricostruzioni informano che dagli esami effettuati sono stati evidenziati livelli molto bassi di potassio e una contusione toracica. Il calciatore, sveglio e vigile, è attualmente ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze. Come si apprende da un comunicato del club toscano, l’equipe medica specializzata della struttura toscana è al lavoro proprio per comprendere quali possano essere le cause del malore: “Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri.