David all’Inter ma attenzione al futuro di Thuram | il piano di Oaktree | VIDEO CM IT

Su Calciomercato.it, gli ultimi scenari di mercato nerazzurri: l’idea Jonathanrimane concreta, ecco cosa intendono fare i campioni d’Italia per mettere le mani sul bomberSi parla di calciomercato dell’Inter a Ti Amo Calciomercato.it sul canale YouTube. Ospite del programma di Calciomercato.it è Stefano Fiore di Spormediaset.“senza cedere”: ildiCM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il focus va sul prossimo attacco. Il nome più chiacchierato del momento in casa nerazzurra è sicuramente quello di Jonathan. Vista la politica adottata da, però, i tifosi temono anche la partenza di qualcuno di importante – “L’estate me l’aspetto movimentata – afferma il giornalista di SportMediaset -, ma si cercherà di mantenere l’ossatura della squadra, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili.