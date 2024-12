Iodonna.it - Dall'amica single al nonno nostalgico, passando per il papà che ripara tutto. Con l'aiuto di Barbara Facchini e Alessandro Fratini della libreria Risvolti di Roma, ci siamo divertiti a indovinare il libro giusto per ogni amica, amico, parente...

Leggi su Iodonna.it

La magia dei libri sta tutta lì, nella loro capacità di leggerci in profondità e intercettare prima di noi la fase che stiamo vivendo. Altrettanto magico è il modo in cui spesso trovano la strada per raggiungere la lettrice o il lettore ideale, ma in attesa che ilvi cadanticamente tra le mani, abbiamo identificato 8 tipologie di persone e scandagliato scaffali reali e virtuali, del presente e del passato, per trovare iladatto a loro. Buona lettura! Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › Libri, quali leggeremo ancora tra 10 anni? Per l’eternamenteIl tempo passa, le amiche si fidanzano, vanno a convivere o si sposano tutte tranne lei, ostinatamenteda almeno un lustro seppur a intermittenza.