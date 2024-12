Ilrestodelcarlino.it - Creano il panico sullo scooter rubato. Condannati due giovani a Fermo

Erano a caccia di ’prede’ in sella ad unodi grossa cilindrata, risultato poi, per mettere a segno qualche colpo. Il loro atteggiamento e l’andatura sostenuta con cui erano transitati lungo la Statale Adriatica in direzione sud, non erano però sfuggiti alla polizia, che li aveva inseguiti e neutralizzati. Per questo motivo duemagrebini, uno di 24 anni l’altro di 26, sono finiti davanti la giudice del tribunale diper rispondere a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, ricettazione dello, porto di arnesi atti allo scasso. Al termine del processo, il 26enne che si trovava alla guida delloè stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione, mentre al più giovane è stata comminata una pena di due anni e due mesi.