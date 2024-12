Zon.it - Codacons Cilento, la lotta al bullismo e alla violenza di genere al “Palasilvestri” di Salerno

Il Trofeo di arti marziali under 14Il 1° dicembre si è disputato il Trofeo di arti marziali under 14 presso il Palazzetto dello Sport“” di. L’evento è stato patrocinato dalCampania, nella persona del Presidente regionale, avv. Matteo Marchetti, a sostegno della marcia di legalità dello Sportello Anticrimine deldiretto dall’Avvocato Iolanda Cennamo.L’avv. Cennamo, con l’avv. Bartolomeo Lanzara, Presidente della sede, staconducendo sul territorio cilentano una campagna di sensibilizzazionealeddi. In virtù del ruolo di Safeguarding conferito all’avv. Cennamo dal CSAIN Campania, la stessa è intervenuta all’evento sportivo ricordando l’importanza del ruolo genitoriale nellacriminalità giovanile.