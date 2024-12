Bergamonews.it - “Casa e bottega”, dove le arie di Donizetti risuonano di futuro

Bergamo. Abilità nel canto, capace di trasmettere una varia di gamma di emozioni, unita allo studio delle grandidi. Brani risuonati nel teatro omonimo e riascoltati, in forma singola, grazie a “” che, in tre domeniche consecutive, ha accompagnato i fine settimana del festival. Ascolti più raccolti, nellanatale del grande compositore bergamasco,apprezzare di nuovo i brani più iconici, grazie ai giovani talenti della, accompagnati al pianoforte da Hana Lee.Il “Don Pasquale” è stato ideale protagonista dell’appuntamento di domenica 1 dicembre, a partire dal “Bella siccome un angelo” interpretato in maniera precisa e struggente dal baritono Dario Sogos, che ha chiuso poi il programma, in coppia con il soprano Marilena Ruta, con il duetto “Pronta son io”, con il confronto tra Norina ed il dottor Malatesta sempre dall’opera buffa messa in scena danel 1843 a Parigi.