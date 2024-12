Napolipiu.com - Bergomi rivela: “Conte ha cambiato il Napoli, mai fatto prima” – La frase sulla Juve

Leggi su Napolipiu.com

L’ex difensore, a Sky Calcio Club, ha analizzato le novità tattiche degli azzurri e lanciato una provocazione sull’attaccante belga.Dagli studi di Sky Calcio Club, Giuseppeha analizzato le novità tattiche deldi Antonio, soffermandosi su alcuni aspetti inediti nel gioco dell’allenatore.“La formazione del, ormai, la conosciamo a memoria, perché giocano sempre gli stessi? È determinante, quando hai solo una partita a settimana: se non hai problemi fisici o affaticamenti, giocano sempre gli stessi”, ha esordito l’ex difensore.L’opinionista ha poi svelato una novità nel gioco azzurro: “Ildifende in un determinato modo quando è in vantaggio e gioca diversamente sul pareggio. Una novità, una cosa che anon avevo mai visto fare, è la costruzione con Di Lorenzo che viene dentro insieme a McTominay, Kvara che rimane alle spalle di Lukaku e Politano che resta basso”.