Altro affare Juve-Fiorentina, si chiude in prestito con obbligo di riscatto

Continua il momento no in casae la società vuole accontentare Thiago Motta su tutti i campi. Ecco le ultime di mercato.Ladi Thiago Motta non sa più vincere. Il club bianconero ha steccato ancora una volta e non è andato oltre l’1 a 1 in casa del Lecce di Marco Giampaolo. I pugliesi hanno aggrappato i rivali con una rete al 93 minuto, firmata dall’ex Milan Ante Rebic. Ora laè a 6 punti dal Napoli di Antonio Conte, sempre più in fuga., siincondi(Lapresse) TvPlayIn questa prima parte di stagione laha avuto una serie clamorosa di infortuni, al limite del paradossale e al Via del Mare la panchina bianconera era composta per oltre metà di giocatori con la squadra Primavera. Emergenza totale e non è escluso che il club possa tornare ulteriormente sul mercato, per trovare una soluzione alle difficoltà costanti di questa prima parte di stagione.