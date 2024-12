Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, sapete chi è davvero "Lupo"? Altro che sconosciuto, una scoperta clamorosa

Volto ormai noto di, in pochi sannochi sia "". All'anagrafe Pierluigi, il personaggio spesso interpellato da Stefano De Martino è originario di Roma. Il 48enne è anche un affermato conduttore radiofonico. La sua notorietà è cresciuta grazie ad Amadeus, che nelle edizioni precedenti lo rese protagonista avvicinandosi a lui durante le partite dei pacchisti. Con il cambio di conduzione,ha mantenuto il suo ruolo. Molto attivo sui social, dove si presenta come giornalista, scrittore e conduttore radiofonico,è iscritto all'elenco figuranti della Rai. Addirittura, svela Tv Sorrisi e Canzoni, prima di entrare a far parte del team di, era noto per la sua presenza tra il pubblico de I soliti ignoti. In passato, ha anche condotto un programma di cultura e spettacoli su una radio locale e ha collaborato con importanti testate come Donna Moderna e Confidenze.