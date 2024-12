Gqitalia.it - A cosa serve la stravagante Avavav x adidas Superfinger Superstar?

Durante la Settimana della Moda di settembre, la designer svedese Beate Karlsson ha presentato ledi.Rivelata come parte di una collaborazione molto più ampia con, il brand fiorentino ha fatto sfilare i modelli su una passerella ispirata a una pista d'atletica, indossando ogni tipo di follia. Parliamo di enormi piumini, di minuscoli trench e di tracksuit letteralmente dipinte addosso. E sì, parliamo anche di scarpe da ginnastica dotate di guanti a quattro dita sul davanti. Sebbene tutto questo sembri un po' troppoper essere indossato nella vita reale, se si guarda a tutte le altre cose cheha fatto in passato, inizia ad avere molto più senso.Le 20 più grandi collaborazioninella storia delle sneakerDa Bad Bunny a Yohji Yamamoto, ecco i modelli in collab che hanno dato lustro all'iconico trifoglioFondato nel 2017,è sempre stato un marchio ricco di assurdità.