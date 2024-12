Zonawrestling.net - WWE: Prime parole di Bronson Reed dopo l’infortunio di Survivor Series

, la scorsa notte, ci ha regalato dei momenti incredibili: tra questi, c’è sicuramente il tentativo di Tsunami da parte diai danni di Roman Reigns, con quest’ultimo salvato solamente dall’intervento provvidenziale di CM Punk. Nello spot, però, qualcosa dev’essere andato storto, visto che stando ad alcune indiscrezioni poi confermate da Triple H nella conferenza stampa post-show,avrebbe subito un infortunio piuttosto serio.Secondo Fightful Select,(che ha avuto bisogno di aiuto per rientrare nel backstageil match) avrebbe riportato un infortunio a un’anca (ma alcuni credono che in realtà si sia fatto male a entrambe le anche). L’australiano è stato molto sfortunato vista la grande fiducia che la WWE stava riponendo in lui, ma il wrestler non si è comunque perso d’animo.