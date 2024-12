Ilgiorno.it - Take Mi Home, la startup del wellness a domicilio. Il progetto di tre amiche nato durante la pandemia

Milano – Una piattaforma digitale che permette di prenotare trattamentidirettamente adei clienti. Un’idea rivelatasi di successo, “partorita” sotto la Madonnina da treper la pelle – conosciutesi sui campi di pallavolo ai tempi dell’università - che nel 2020 hanno deciso di mollare i loro rispettivi lavori prestigiosi per mettersi avventurosamente in proprio. “Miè nata per rispondere a un’esigenza del mercato, regalando il tempo per prendersi cura di sé stessi e offrendo la possibilità di farlo in totale serenità, nel comfort della propria casa. A differenza di altri, il nostro modello propone non uno, ma una vasta gamma di trattamenti nell’ambito beauty e benessere, incluso massaggi e make up, e anche osteopatia e fisioterapia, ponendo al centro il team di professionisti che vengono rigorosamente selezionati” spiega Antonia Venuto, 44enne direttore commerciale diMi, di cui è co-founder con Giovanna Allegrini, 36 anni, ceo, Beatrice Allegrini, it & digitale, 32 anni.