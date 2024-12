Sorrento parla la madre di Christian pestato dal branco | Mio figlio ridotto a un mostro ma non voglio vendetta

Leggi su Dayitalianews.com

Il 18enne ha subito alcuni delicati interventi chirurgici e dovrà affrontare, certamente, anche una riabilitazione psicologica. Agli arresti domiciliari sono finiti sei coetanei.Massacrato da un gruppo di ragazzi tra i 18 ed i 20 anni nel centro di; la sua colpa, essere intervenuto per difendere un amico. L’episodio, che risale allo scorso 16 ottobre, ha portato a sei arresti eseguiti ieri mattina (30 novembre).I motivi del pestaggio delSecondo la ricostruzione dei carabinieri di, che hanno raccolto delle preziose testimonianze, la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi di gelosia la sera del 16 ottobre 2024. Un ragazzo avrebbe accompagnato a casa l’ex fidanzata dell’aggressore, che in compagnia di alcuni amici l’avrebbe iniziato a minacciare.In quel frangente sarebbe intervenuto in sua difesa un suo amico, cosa che avrebbe scatenato la rabbia delche si sarebbe avventato su di lui.