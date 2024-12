Romadailynews.it - Roma-Atalanta, le parole di Ranieri in vista della partita

Leggi su Romadailynews.it

Questa mattinaha incontrato i media a Trigoria e ha parlato inquattordicesima di Seria A,.“Io credo che dobbiamo parlare dell’. Ho detto già in un meeting a Parma con Sacchi e Capello, dissi che l’è l’orgoglio di noi italiani, gioca in una maniera meravigliosa. Credo che affrontiamo la terza squadra con quella filosofia, di attaccare sempre, andare in verticale. Il Napoli con Conte è all’inizio, al quarto mesesua gestione. Il Tottenham, pur con un sistema differente, ha quella mentalità di attaccare sempre. L’è quella macchina perfetta, complimenti al presidente Percassi. Nei primi quattro anni diceva “ci dobbiamo salvare”, ma intanto scalava sempre di più la classifica. E adesso giustamente cercano di fare il massimo. Ovvero, tornare in Champions League anche il prossimo anno, migliorare il campionato passato.