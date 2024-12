Ilrestodelcarlino.it - "Qui le persone sanno divertirsi"

"Siamo arrivati dal Trentino. Abbiamo 19 e 20 anni e partecipiamo alla Street Parade per divertirci, per cambiare la monotonia di ogni giorno – raccontano Nicholas e Michele –. Abbiamo partecipato anche lo scorso anno e abbiamo sempre conosciuto bella gente, per questo siamo ritornati: l’atmosfera che si respira qui è quella di fare festa. In Trentino c’è tanta gente che ascolta la tecno ma è un genere non ben visto, eppure è meglio di tanti altri. Qua la gente si rispetta, non si creano attriti lungo la strada, e per noi questo rappresenta un aspetto molto importante, da non sottovalutare".