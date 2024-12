Lanazione.it - Precipita dal tetto al lavoro. Gravissimo un operaio

Una normale mattinata dirischia di trasformarsi in una tragedia. È in gravissime condizioni unto da unmentre lavorava, facendo un volo di diversi metri. L’episodio è accaduto ieri mattina attorno alle 9,30 nella frazione della Penna, nel comune di Terranuova Bracciolini. L’uomo, 41 anni di origine tunisina, per circostanze ancora al vaglio degli inquirenti, èto nel vuoto mentre stava lavorando. Secondo quanto riferiscono fonti informate, la persona coinvolta nell’incidente avrebbe riportato numerosi traumi. Non appena si è verificato il fatto, è stato dato subito l’allarme e si è attivata così la centrale operativa del 118. Sul posto, nell’arco di pochi minuti, sono intervenuti l’automedica del Valdarno, l’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, le forze dell’ordine e il personale dell’ispettorato delper svolgere i rilievi di legge.