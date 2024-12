Gqitalia.it - Parigi raccontata in 13 film e decine di location, da quelle più note come il Louvre ai palazzoni delle banlieue

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Inella cinematografia mondiale non si contano visto che è probabilmente la città europea più amata dal cinema mondiale. Tra le centinaia - per rimanere solo ai titoli più noti - di registi che hanno scelto di ambientare i loro, nelle strade e nelle piazze con sullo sfondo palazzi e monumenti simbolo e, più di recente, nei quartieri popolari e problematicile, qui sotto ne abbiamo scelti 13 (con una doppietta di Bernardo Bertloucci)- in ordine cronologico dal più vecchio al più recente.Ultimo tango a(1972)LAST TANGO IN PARIS, Marlon Brando, Maria Schneider, 1972LAST TANGO IN PARIS, Marlon Brando, Maria Schneider, 1972Courtesy Everett CollectionNel centenario dalla nascita di Marlon Brando, impossibile non citare tra iambientati nella capitale francese Ultimo tango adi Bernardo Bertolucci (che alla Francia e aera molto legato, non a caso sotto troverete un altro suo).