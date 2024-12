Notizie Asvis | Inquinamento indoor in Italia la più alta mortalità europea legata ai fornelli a gas

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Antonella Zisa della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 22 novembre 2024Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse della ricerca per l’impatto sulla salute dell’negli ambienti chiusi, definito “”, visto che vi trascorriamo la maggior parte del tempo, in prevalenza tra casa e lavoro. Gli effetti dell’atmosferico domestico e di quello esterno sono associati a 6,7 milioni di morti premature all’anno, secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nelle case gli inquinanti dell’aria provengono sia da fonti esterne, come il traffico stradale e le attività industriali, che interne legate alle nostre attività tra cui l’utilizzo del fornello a gas.