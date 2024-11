Martin sfoga le frustrazioni del VAR dopo il pareggio del Brighton

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-30 L'allenatore del Southampton Russell Martin ha descritto il VAR come un "grosso problema" per la Premier League dopo il gol annullato di Cameron Archer contro il Brighton. Durante lo scontro di venerdì all'Amex, Archer sembrava aver portato il Southampton in vantaggio, ma il suo gol è stato annullato dopo che una revisione del VAR ha dichiarato in fuorigioco il compagno di squadra Adam Armstrong. La decisione, che ha richiesto più di quattro minuti per essere finalizzata, dipendeva dalla percepita interferenza di Armstrong con il gioco, un punto che Martin ha fortemente contestato. La frustrazione di Martin è stata evidente dopo la partita, che si è conclusa con un pareggio per 1-1, lasciando la sua squadra ancora alla ricerca della prima vittoria esterna in Premier League in questa stagione.