Malore per Bove Fiorentina-Inter rinviata a data da destinarsi

La partita era iniziata con venti minuti vivaci: laaveva approcciato bene, mentre l’stava cercando di guadagnare terreno. Si era acceso un dibattito su un gol annullato a Lautaro Martinez per un pallone di Dumfries che aveva superato la linea laterale. Poi, all’improvviso, il dramma: Leonardo, centrocampista della, crolla a terra privo di sensi.I soccorsi si attivano immediatamente, circondati dai giocatori visibilmente angosciati. L’atmosfera si fa tesa e surreale, con il pubblico trattenendo il fiato. Dopo momenti di confusione, un’ambulanzaviene per trasportare il giocatore, mentre le squadre lasciano il campo.In quel momento, il calcio passa in secondo piano: tutti i pensieri e gli auguri di pronta guarigione vanno a Leonardo. Gara inevitabilmente sospesa.