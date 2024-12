Ilgiorno.it - Lo sci e il futuro del San Primo. L’allarme degli speleologi: "Montagna più vulnerabile"

Leggi su Ilgiorno.it

"Se non verrà interrotto l’attuale trend di consumo dei combustibili fossili, il riscaldamento globale determinerà la scomparsa di tutti i ghiacciai alpini al di sotto dei 3 mila metri già nei prossimi decenni". A lanciarela speleologa Paola Tognini, del ‘Gruppo Grotte Milano’, e studiosaeffetti del cambiamento climatico sulle grotte glaciali, ospite di un incontro promosso dal Circolo Ambiente Ilaria Alpi. La relatrice ha approfondito il tema del riscaldamento globale, che comporta il progressivo scioglimento dei ghiacciai, reso percepibile anche attraverso le esplorazioni delle grotte glaciali. La geologa Tognini, a nome della Federazioneca Lombarda, ha anche ricordato l’impatto negativo di opere come gli impianti di risalita previsti sul monte Sansull’ecosistema montano, in un sistema caratterizzato dalla presenza di grotte carsiche, col rischio di vulnerabilità delle acque sotterranee.